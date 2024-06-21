Васса Андреевна 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васса Андреевна

Место рождения

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1806

Муж: Андрей Васильевич

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Симанов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Симанов Евлампий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Симанова Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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