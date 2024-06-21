Васса Андреевна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1806
Муж: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Симанов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Симанов Евлампий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Симанова Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Смерть
После 1825