Бледной Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБледной Михаил

Бледной Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бледная Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Бледная Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледной Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Бледная Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледной Павел Михайлович

Мать ребёнка: Бледная Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледной Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Бледная Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледной Иван Михайлович

Мать ребёнка: Бледная Анастасия

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close