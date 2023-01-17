Емелина (Медведева) Марина Васильева
Место рождения
Дата рождения13.07.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1850
Отец: Медведев Василий Андреев
Мать: Медведева Домна Андреева
Крещение
15.07.1850
воспреемники: того жь села Рачейки крестьянинъ Петръ Андревъ Медведевъ и того ж села вдова Ксения Андреева Жарова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1866
по женихе поручители села Новой Рачейки крестьяне: Макаръ Яковлевъ Феодоръ Ивановъ; по невесте того жь села кресьяне Павелъ Ивановъ Мальгинъ и Петръ Андреевъ Большевъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.09.1871
Дочь: Малова Фекла Васильева
Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
16.10.1877
Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
27.05.1880
Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
05.11.1884
Дочь: Тенетова Афанасия Васильева
Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
26.11.1888
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
17.04.1891
Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
01.11.1892
Дочь: Маринина Степанида (Стефанида) Васильева
Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев
Смерть
Неизвестно