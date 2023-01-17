Емелина (Медведева) Марина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емелина (Медведева) Марина Васильева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1850

Отец: Медведев Василий Андреев

Мать: Медведева Домна Андреева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.07.1850
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: того жь села Рачейки крестьянинъ Петръ Андревъ Медведевъ и того ж села вдова Ксения Андреева Жарова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1866

Муж: Емелин Василий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихе поручители села Новой Рачейки крестьяне: Макаръ Яковлевъ Феодоръ Ивановъ; по невесте того жь села кресьяне Павелъ Ивановъ Мальгинъ и Петръ Андреевъ Большевъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.09.1871

Дочь: Малова Фекла Васильева

Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1877

Сын: Емелин Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.05.1880

Сын: Емелин Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1884

Дочь: Тенетова Афанасия Васильева

Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1888

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1891

Сын: Емелин Димитрий Васильев

Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1892

Дочь: Маринина Степанида (Стефанида) Васильева

Отец ребёнка: Емелин Василий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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