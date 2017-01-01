Пузырева (Заболотнева (?)) Мария Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1900
Дата смерти?.10.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Пузырев Захар Климович
Рождение ребёнка
15.02.1929
Сын: Пузырев Алексей Захарович
Отец ребёнка: Пузырев Захар Климович
Рождение ребёнка
?.02.1930
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
22.02.1940
Рождение ребёнка
07.01.1948
Смерть
?.10.1985