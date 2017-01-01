Пузырева (Заболотнева (?)) Мария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузырева (Заболотнева (?)) Мария Савельевна

Пузырева (Заболотнева (?)) Мария Савельевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1900

Дата смерти

?.10.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Пузырев Захар Климович

Рождение ребёнка
15.02.1929

Сын: Пузырев Алексей Захарович

Отец ребёнка: Пузырев Захар Климович

Рождение ребёнка
?.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузырев Захар Климович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузырев Захар Климович

Рождение ребёнка
22.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузырев Захар Климович

Рождение ребёнка
07.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузырев Захар Климович

Смерть
?.10.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close