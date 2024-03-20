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Косачёва (Рябкова) Ирина
Косачёва (Рябкова) Ирина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.1981
Пол
Женский
Отец
Рябков Владимир Николаевич
1954 г.р.
Мать
Рябкова Надежда
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1981
Отец:
Рябков Владимир Николаевич
Мать:
Рябкова Надежда
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