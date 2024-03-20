Косачёва (Рябкова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косачёва (Рябкова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1981

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1981

Отец: Рябков Владимир Николаевич

Мать: Рябкова Надежда

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