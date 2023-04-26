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Кашина Авдотья Семёновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Иван Никифорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1841

Дочь: (Кашина) Просковья Ивановна

Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Кашина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кашин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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