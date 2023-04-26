Кашина Авдотья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1841
Дочь: (Кашина) Просковья Ивановна
Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Кашина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кашин Иван Иванович
Отец ребёнка: Кашин Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно