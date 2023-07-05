Зеленкин Николай N — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкин Николай N

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1905

Дата смерти

?.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленкина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленкина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленкина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленкина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленкина Наталья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.08.1981
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