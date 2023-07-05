Зеленкин Николай N
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1905
Дата смерти?.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.08.1981