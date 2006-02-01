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Марьясов Никита Сергеевич
Марьясов Никита Сергеевич
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Древо
Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
01.02.2006
Пол
Мужской
Отец
Марьясов Сергей Викторович
1970 г.р.
Мать
Марьясова Татьяна Александрова
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.2006
Отец:
Марьясов Сергей Викторович
Мать:
Марьясова Татьяна Александрова
Томск
, город Томск, Томская область
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