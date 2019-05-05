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Захаренко Галина Сергеевна

Место рождения

Мордовия

Дата рождения

07.04.1945

Дата смерти

05.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовия
Рождение ребёнка
20.09.1966

Дочь: Лысенко Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Лысенко Юрий Семенович

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
03.05.1988

Сын: Сериджук Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Середжук Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Герман Юрьевич

Отец ребёнка: Лысенко Юрий Семенович

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Середжук Николай Григорьевич

Смерть
05.05.2019
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