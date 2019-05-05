Захаренко Галина Сергеевна
Место рожденияМордовия
Дата рождения07.04.1945
Дата смерти05.05.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1966
Дочь: Лысенко Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Лысенко Юрий Семенович
Рождение ребёнка
03.05.1988
Сын: Сериджук Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Середжук Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лысенко Юрий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2019