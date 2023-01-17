Дрозд Онуфрий Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Дрозд Меланья Иванова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Стефанида Онуфриевна
Мать ребёнка: Дрозд Меланья Иванова
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Дрозд Меланья Иванова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дрозд Зосим Онуфриев
Мать ребёнка: Дрозд Меланья Иванова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Харитина Онуфриева
Мать ребёнка: Дрозд Меланья Иванова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Домна Онуфриева
Мать ребёнка: Дрозд Меланья Иванова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрозд Меланья Иванова
Смерть
До 1803