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Дрозд Онуфрий Моисеевич

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Место рождения

Ярмолинцы, Сумська область

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1803

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Дрозд Моисей Васильев

Мать: Вакуловна/дрозд/ Федосия Вакуловна/Васильевна

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1784

Сын: Дрозд Гордей Онуфриев

Мать ребёнка: Дрозд Меланья Иванова

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Стефанида Онуфриевна

Мать ребёнка: Дрозд Меланья Иванова

Ярмолинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Дрозд Каллиник Онуфриев

Мать ребёнка: Дрозд Меланья Иванова

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1790

Сын: Дрозд Зосим Онуфриев

Мать ребёнка: Дрозд Меланья Иванова

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Харитина Онуфриева

Мать ребёнка: Дрозд Меланья Иванова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Домна Онуфриева

Мать ребёнка: Дрозд Меланья Иванова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрозд Меланья Иванова

Смерть
До 1803
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