Колесников Василий Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888 ст.
Место жительства
С 1903 ст.
Рождение ребёнка
04.01.1911 ст.
Сын: Колесников Иван Васильевич
Мать ребёнка: Колесникова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.
Сын: Колесников Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Колесникова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1917 ст.
Сын: Колесников Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Колесникова Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно