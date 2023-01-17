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Колесников Василий Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888 ст.

Отец: Колесников Илларион Семенович

Мать: Колесникова Анна Евтроповна

Место жительства
С 1903 ст.
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.01.1911 ст.

Сын: Колесников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Колесникова Ульяна Ивановна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.

Сын: Колесников Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Колесникова Ульяна Ивановна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.07.1917 ст.

Сын: Колесников Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Колесникова Ульяна Ивановна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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