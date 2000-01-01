Реус-Боцманов Константин Дмитриевич
Место рожденияРоссия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Дата рождения08.01.1914
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1914
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Лариса Константиновна
Мать ребёнка: Реус Екатерина Кузминична
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Реус Екатерина Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реус Игорь Константинович
Мать ребёнка: Мария Ильинична
Россия, Ставропольский край, пос. Иноземцево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реус Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Реус Екатерина Кузминична
Смерть
1972
Россия, Ставропольский край, пос. Иноземцево
Похороны
Неизвестно
Россия, Ставропольский край, пос. Иноземцево