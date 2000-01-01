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Реус-Боцманов Константин Дмитриевич

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Место рождения

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск

Дата рождения

08.01.1914

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1914

Отец: Реус Reus Дмитрий Трофимович

Мать: Реус Прасковья Ефимовна

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Лариса Константиновна

Мать ребёнка: Реус Екатерина Кузминична

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Реус Екатерина Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реус Игорь Константинович

Мать ребёнка: Мария Ильинична

Россия, Ставропольский край, пос. Иноземцево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реус Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Реус Екатерина Кузминична

Смерть
1972
Россия, Ставропольский край, пос. Иноземцево
Похороны
Неизвестно
Россия, Ставропольский край, пос. Иноземцево
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