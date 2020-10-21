Александрова (Тимофеева) Нина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1937
Дата смерти21.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1859
Сын: Александров Николай Эрнестович
Отец ребёнка: Александров Эрнест Никитич
Рождение
13.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1961
Сын: Александров Юрий Эрнестович
Отец ребёнка: Александров Эрнест Никитич
Рождение ребёнка
16.08.1965
Сын: Александров Евгений Эрнестович
Отец ребёнка: Александров Эрнест Никитич
Смерть
21.10.2020