Александрова (Тимофеева) Нина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Тимофеева) Нина Тимофеевна

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Место рождения

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

13.06.1937

Дата смерти

21.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1859

Сын: Александров Николай Эрнестович

Отец ребёнка: Александров Эрнест Никитич

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение
13.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Эрнест Никитич

Рождение ребёнка
05.09.1961

Сын: Александров Юрий Эрнестович

Отец ребёнка: Александров Эрнест Никитич

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.08.1965

Сын: Александров Евгений Эрнестович

Отец ребёнка: Александров Эрнест Никитич

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
21.10.2020
Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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