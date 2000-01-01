Дембровский Николай Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дембровский Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Кубова Бронислава
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кубова Бронислава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дымбровский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Кубова Бронислава
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно