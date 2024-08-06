Мазина (Клюева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазина (Клюева) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максютин Владимир

Мать: Максютина (Клюева) Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазин Николай

Отец ребёнка: Мазин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клюева) Ксения

Отец ребёнка: Мазин Александр

Место жительства
Неизвестно
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазин Максим

Отец ребёнка: Мазин Александр

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