Мазина (Клюева) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазин Николай
Отец ребёнка: Мазин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клюева) Ксения
Отец ребёнка: Мазин Александр
Место жительства
Неизвестно
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазин Максим
Отец ребёнка: Мазин Александр