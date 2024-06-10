Каплун (Полозова) Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплун (Полозова) Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Полозов Василий Афанасьев

Мать: Полозова Устинья Минина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплун Василий Андреев

Отец ребёнка: Каплун Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплун Созон Андревв

Отец ребёнка: Каплун Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплун Давыд

Отец ребёнка: Каплун Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплун Фома

Отец ребёнка: Каплун Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплун Андрей

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Каплун Андрей

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Каплун (Каплун) Ефросиния Андреева

Отец ребёнка: Каплун Андрей

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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