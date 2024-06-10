Каплун (Полозова) Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Полозов Василий Афанасьев
Мать: Полозова Устинья Минина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каплун Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каплун Созон Андревв
Отец ребёнка: Каплун Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каплун Давыд
Отец ребёнка: Каплун Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каплун Фома
Отец ребёнка: Каплун Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каплун Андрей
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Каплун Андрей
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Каплун (Каплун) Ефросиния Андреева
Отец ребёнка: Каплун Андрей
Смерть
Неизвестно