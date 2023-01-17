Мамаева (Коровина) Агафона Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Коровина) Агафона Павловна

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Место рождения

д. Федота Носкова

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Федота Носкова
Быстрицкий приход
Бракосочетание
18.10.1864

Муж: Мамаев Терентий Акилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.09.1866 ст.

Дочь: Афанасия Терентиева

Отец ребёнка: Мамаев Терентий Акилович

Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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