Мамаева (Коровина) Агафона Павловна
Место рожденияд. Федота Носкова
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Федота Носкова
Быстрицкий приход
Бракосочетание
18.10.1864
Рождение ребёнка
24.09.1866 ст.
Дочь: Афанасия Терентиева
Отец ребёнка: Мамаев Терентий Акилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно