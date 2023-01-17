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Заровняев Александр Андреевич

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Место рождения

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.08.1912

Дата смерти

23.03.1975

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912

Отец: Заровняев Андрей Павлович

Мать: Заровняева Евдокия Андреевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заровняева Ефимья Федоровна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заровняева Ефимья Федоровна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Заровняев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Заровняева Ефимья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заровняева Ефимья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заровняева Ефимья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заровняева Ефимья Федоровна

Смерть
23.03.1975
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