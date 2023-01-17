Заровняев Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1912
Дата смерти23.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1948
Сын: Заровняев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Заровняева Ефимья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1975