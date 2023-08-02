Дударов Кази-Магомет Ельзарукоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударов Кази-Магомет Ельзарукоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадинат

Мать ребёнка: Дударова Паше Галаовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханифа

Мать ребёнка: Дударова Паше Галаовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударов Каз-Магомет

Мать ребёнка: Дударова Паше Галаовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударов Агубекир

Мать ребёнка: Дударова Паше Галаовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дударова Паше Галаовна

Смерть
Неизвестно
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