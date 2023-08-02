Дударов Кази-Магомет Ельзарукоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадинат
Мать ребёнка: Дударова Паше Галаовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ханифа
Мать ребёнка: Дударова Паше Галаовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дударов Каз-Магомет
Мать ребёнка: Дударова Паше Галаовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дударов Агубекир
Мать ребёнка: Дударова Паше Галаовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дударова Паше Галаовна
Смерть
Неизвестно