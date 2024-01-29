Гриценко Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: Гриценко Василий Иванович
Мать: не указана
1920 в поручителях
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1913
Дочь: Гриценко Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Гриценко -- Евдокия Филипповна
Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно