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Гриценко Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: Гриценко Василий Иванович

Мать: не указана

1920 в поручителях
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриценко -- Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
17.01.1913

Дочь: Гриценко Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Гриценко -- Евдокия Филипповна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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