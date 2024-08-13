Хаткин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Сын: Хаткин Виктор
Мать ребёнка: Хаткина (Попова) Александра-Шура Константиновна[3]
Рождение ребёнка
1949
Сын: Хаткин Валентин
Мать ребёнка: Хаткина (Попова) Александра-Шура Константиновна[3]
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Хаткина Люба
Мать ребёнка: Хаткина (Попова) Александра-Шура Константиновна[3]
Смерть
Неизвестно