Хаткин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаткин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хаткина (Попова) Александра-Шура Константиновна[3]

Рождение ребёнка
1946

Сын: Хаткин Виктор

Мать ребёнка: Хаткина (Попова) Александра-Шура Константиновна[3]

Рождение ребёнка
1949

Сын: Хаткин Валентин

Мать ребёнка: Хаткина (Попова) Александра-Шура Константиновна[3]

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Хаткина Люба

Мать ребёнка: Хаткина (Попова) Александра-Шура Константиновна[3]

Смерть
Неизвестно

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