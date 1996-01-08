Полина (Привезенцева) Нина Никитична
Место рождения
Дата рождения13.06.1933
Дата смерти08.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полин Михаил Васильевич
Смерть
08.01.1996