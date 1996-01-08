Полина (Привезенцева) Нина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина (Привезенцева) Нина Никитична

Место рождения

Свистуха, Дмитровский район, Московская область

Дата рождения

13.06.1933

Дата смерти

08.01.1996

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1933

Отец: Превезенцев Никита Васильевич

Мать: Превезенцева (Пудина) Агафья Ивановна

Свистуха, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полин Михаил Васильевич

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полин Михаил Васильевич

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
08.01.1996

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