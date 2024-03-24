Маркелов Евгений Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелов Евгений Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Маркелова Ольга Степановна

Мать ребёнка: Маркелова Галина Архиповна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Маркелова Светлана Степановна

Мать ребёнка: Маркелова Галина Архиповна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1969

Сын: Маркелов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Маркелова Галина Архиповна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркелова Галина Архиповна

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