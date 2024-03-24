Маркелов Евгений Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Маркелова Ольга Степановна
Мать ребёнка: Маркелова Галина Архиповна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Маркелова Светлана Степановна
Мать ребёнка: Маркелова Галина Архиповна
Рождение ребёнка
1969
Сын: Маркелов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Маркелова Галина Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно