Алексеева (Балабанова) Людмила Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Балабанова) Людмила Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1950

Отец: Балабанов Евгений Дмитриевич

Мать: Балабанова (Толкачева) Валентина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Геннадий Леонидович

Рождение ребёнка
08.01.1975

Сын: Алексеев Денис Геннадьевич

Отец ребёнка: Алексеев Геннадий Леонидович

Дубна, Дубна, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.1986

Сын: Алексеев Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Алексеев Геннадий Леонидович

Бобров Владимир Николаевич

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