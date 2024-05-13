Алексеева (Балабанова) Людмила Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1975
Сын: Алексеев Денис Геннадьевич
Отец ребёнка: Алексеев Геннадий Леонидович
Дубна, Дубна, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.1986
Сын: Алексеев Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Алексеев Геннадий Леонидович
Бобров Владимир Николаевич