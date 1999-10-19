Батухтин Виктор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатухтин Виктор Никитич

Батухтин Виктор Никитич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1930

Дата смерти

19.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1930

Отец: Батухтин Никита Константинович

Мать: Батухтина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.10.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close