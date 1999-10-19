Батухтин Виктор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1930
Дата смерти19.10.1999
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.10.1999