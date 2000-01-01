Давлетшин Ислам Ишмухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшин Ислам Ишмухаметович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давлетшин Ишмухамат Султанович

Мать: Давлетшина Мафтуха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давлетшина Диля Исламовна

Мать ребёнка: Давлетшина Гульфия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давлетшина Лилия Исламовна

Мать ребёнка: Давлетшина Гульфия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давлетшина Гульфия

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