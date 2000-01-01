Давлетшин Ислам Ишмухаметович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давлетшин Ишмухамат Султанович
Мать: Давлетшина Мафтуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давлетшина Диля Исламовна
Мать ребёнка: Давлетшина Гульфия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давлетшина Лилия Исламовна
Мать ребёнка: Давлетшина Гульфия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давлетшина Гульфия