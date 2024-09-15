Круглова Зоя Георгиевна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1941
Дочь: Круглова Галина Александровна
Отец ребёнка: Круглов Александр Иванович
Старые Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно