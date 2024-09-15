Круглова Зоя Георгиевна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова Зоя Георгиевна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1941

Дочь: Круглова Галина Александровна

Отец ребёнка: Круглов Александр Иванович

Старые Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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