Илюшина (Ефремова) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшина (Ефремова) Ульяна Андреевна

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Место рождения

Село Куракино Пензенской губернии

Дата рождения

1894

Дата смерти

22.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ефремов Кутаев Андрей Максимович

Мать: Ефремова (Банкетова) Настасья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Ефим Кириллович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Снеговая (Илюшина) Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Илюшин Ефим Кириллович

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.03.1924

Дочь: Петухова (Илюшина) Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Илюшин Ефим Кириллович

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Качурина (Илюшина) Людмила Ефимовна

Отец ребёнка: Илюшин Ефим Кириллович

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
22.07.1978
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

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