Илюшина (Ефремова) Ульяна Андреевна
Место рожденияСело Куракино Пензенской губернии
Дата рождения1894
Дата смерти22.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Снеговая (Илюшина) Нина Ефимовна
Отец ребёнка: Илюшин Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
10.03.1924
Дочь: Петухова (Илюшина) Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Илюшин Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Качурина (Илюшина) Людмила Ефимовна
Отец ребёнка: Илюшин Ефим Кириллович
Смерть
22.07.1978
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край