Околот Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1926
Дата смерти10.06.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1952
Дочь: Плотникова (Околот) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Околот (Михайлова) Ольга Абрамовна
Рождение ребёнка
11.10.1955
Дочь: Герасимова (Околот) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Околот (Михайлова) Ольга Абрамовна
Смерть
10.06.1976