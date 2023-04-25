Околот Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околот Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1926

Дата смерти

10.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1952

Дочь: Плотникова (Околот) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Околот (Михайлова) Ольга Абрамовна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.10.1955

Дочь: Герасимова (Околот) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Околот (Михайлова) Ольга Абрамовна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Смерть
10.06.1976

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