Бунтина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтин Фрол

Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Бунтина) ?

Отец ребёнка: Бунтин Фрол

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Бунтина) ?

Отец ребёнка: Бунтин Фрол

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Бунтина) ?

Отец ребёнка: Бунтин Фрол

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бунтин ?

Отец ребёнка: Бунтин Фрол

Смерть
Неизвестно

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