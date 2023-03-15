Бунтина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтин Фрол
Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бунтин ?
Отец ребёнка: Бунтин Фрол
Смерть
Неизвестно