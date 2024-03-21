Драбкина (Быкова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драбкина (Быкова) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драбкина Елена

Отец ребёнка: Драбкин Гиляри

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драбкина Мария

Отец ребёнка: Драбкин Гиляри

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драбкин Гиляри

Смерть
Неизвестно

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