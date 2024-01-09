Ремизов Василий Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ремизов Филимон
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ремизов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ремизова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремизова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Ремизова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремизова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Ремизова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремизова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Ремизова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремизова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ремизова Матрена Михайловна
Смерть
Неизвестно