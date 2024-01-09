Ремизов Василий Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремизов Василий Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ремизов Филимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ремизов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ремизова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Ремизова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ремизова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Ремизова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ремизова Матрена Михайловна

Смерть
Неизвестно
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