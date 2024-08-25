Емельянов Василий Мефодьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Василий Мефодьевич

Место рождения

Панфилово, Талгарский район, Алматинская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Емельянов Мефодий Ильич

Мать: скрыто настройками приватности

Панфилово, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова (Шапарова) Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова (Шапарова) Полина

Рождение ребёнка
Между 1945 и 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова (Шапарова) Полина

Панфилово, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова (Шапарова) Полина

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова (Шапарова) Полина

Панфилово, Талгарский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно

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