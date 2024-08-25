Емельянов Василий Мефодьевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Емельянов Мефодий Ильич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1945 и 1946
Рождение ребёнка
Около 1947
Рождение ребёнка
1949
Смерть
Неизвестно