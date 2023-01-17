Гуселетова Афимья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Гуселетов Федор Васильевич
Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно