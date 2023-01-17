Гуселетова Афимья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуселетова Афимья Федоровна

Гуселетова Афимья Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Гуселетов Федор Васильевич

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close