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Филиппов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1936

Дата смерти

?.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1936

Отец: Филиппов Николай Сергеевич

Мать: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
24.01.1959

Сын: Филиппов Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Филиппова Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
01.10.1962

Дочь: Мухина (Филиппова) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Филиппова Лидия Сергеевна

Смерть
?.08.1963

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