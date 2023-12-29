Филиппов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1936
Дата смерти?.08.1963
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1959
Сын: Филиппов Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Филиппова Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
01.10.1962
Дочь: Мухина (Филиппова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Филиппова Лидия Сергеевна
Смерть
?.08.1963