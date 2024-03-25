Никитина (Кузнецова) Иустина Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1874
Бракосочетание
18.01.1893
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Берсенёва Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Никитин Петрович
Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
23.06.1902
Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна? Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
12.04.1907
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.1910
Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
26.02.1912
Дочь: Антонина Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Арина? Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно