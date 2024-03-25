Никитина (Кузнецова) Иустина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина (Кузнецова) Иустина Ивановна

Никитина (Кузнецова) Иустина Ивановна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1893

Муж: Никитин Пётр Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Берсенёва Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Сын: Никитин Петрович

Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1899

Сын: Никитин Степан Петрович

Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
23.06.1902

Сын: Никитин Иван Петрович

Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна? Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
12.04.1907

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1910

Сын: Никитин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1912

Дочь: Антонина Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Арина? Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close