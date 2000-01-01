Климук Андрей известно
Место рожденияд.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно