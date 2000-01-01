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Климук Андрей известно

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Место рождения

д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1894

Сын: Климук Федор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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