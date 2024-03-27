(Тажетдинова) Магинур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тажетдинова) Магинур

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

1918

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Тажетдинов Фесхетдин

Мать: Маймуня

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1931

Сын: Ситдиков Загит

Отец ребёнка: Ситдиков Абдурахман

г москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Петров Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситдиков Абдурахман

Смерть
1997
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Даниловское, Москва
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