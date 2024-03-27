(Тажетдинова) Магинур
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рождения1918
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Тажетдинов Фесхетдин
Мать: Маймуня
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ситдиков Загит
Отец ребёнка: Ситдиков Абдурахман
г москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Петров Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ситдиков Абдурахман
Смерть
1997
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Даниловское, Москва