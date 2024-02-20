Стрикица Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрикица Николай Иванович

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Место рождения

Россия Область войска донского /Ростовская обл/ Куйьышевский р-н с. Куйбышево /Голодаевка-Мартыновка/

Дата рождения

16.02.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Около 1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1919

Отец: Стрикица Иван Фролович

Мать: Стрикица Елизавета Васильевна

Россия Область войска донского /Ростовская обл/ Куйьышевский р-н с. Куйбышево /Голодаевка-Мартыновка/
Военная служба
?.11.1939
Призван Куйбышевским РВК Ростовской обл.СССР
Мл.техник-лейтенант 1935 зенап 84 див. ПВО Зап.Фр. 759 ап РГК СЗФр
Военная награда
01.09.1944
Приказ ВС 1866 зенап МК ПВО
Награжден медалью «За оборону Москвы» ЦАМО РФ , Ф - 13609-20357-54
Военная награда
23.09.1945
Приказ 1935 зенап МК . ЦАМО РФ , Ф - 13608-20398-147
Награжден медалью «За Победу над Гпрманией в ВОВ 1941-1845гг»
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Стрикица Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрикица Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрикица Варвара

Смерть
Неизвестно
Украина Луганская обл. г. Ровеньки
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