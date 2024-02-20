Стрикица Николай Иванович
Место рожденияРоссия Область войска донского /Ростовская обл/ Куйьышевский р-н с. Куйбышево /Голодаевка-Мартыновка/
Дата рождения16.02.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Жена
Дети
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Рождение
16.02.1919
Россия Область войска донского /Ростовская обл/ Куйьышевский р-н с. Куйбышево /Голодаевка-Мартыновка/
Военная служба
?.11.1939
Призван Куйбышевским РВК Ростовской обл.СССР
Мл.техник-лейтенант 1935 зенап 84 див. ПВО Зап.Фр. 759 ап РГК СЗФр
Военная награда
01.09.1944
Приказ ВС 1866 зенап МК ПВО
Награжден медалью «За оборону Москвы» ЦАМО РФ , Ф - 13609-20357-54
Военная награда
23.09.1945
Приказ 1935 зенап МК . ЦАМО РФ , Ф - 13608-20398-147
Награжден медалью «За Победу над Гпрманией в ВОВ 1941-1845гг»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрикица Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрикица Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрикица Варвара
Смерть
Неизвестно
Украина Луганская обл. г. Ровеньки