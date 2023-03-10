Шемонаев (Неизвестно) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев (Неизвестно) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Пантелей

Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Рождение ребёнка
19.07.1923

Сын: Шемонаев Александр Пантелеевич

Отец ребёнка: Шемонаев Пантелей

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно

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