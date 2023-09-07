Баранов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Скатова ---
Свеча, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Скатова ---
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Скатова ---
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скатова ---
Смерть
Неизвестно