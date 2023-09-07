Баранов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Баранов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Скатова ---

Свеча, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Скатова ---

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Скатова ---

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Скатова ---

Смерть
Неизвестно
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