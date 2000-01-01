Иванов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Около 1982

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Иванов Алексей Самуйлович

Мать: Иванова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1982
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