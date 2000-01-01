Иванов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиОколо 1982
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1982