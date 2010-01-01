Янкин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.01.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1930
Мать ребёнка: Янкина Пелагея
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Янкина Пелагея
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Янкина Пелагея
Рождение ребёнка
1936
Сын: Янкин Геннадий Леонтьевич
Мать ребёнка: Янкина Пелагея
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Юрьева Валентина Леонтьевна
Мать ребёнка: Янкина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янкина Пелагея
Смерть
30.01.1973