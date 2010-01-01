Янкин Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янкин Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ПЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1930

Сын: Янкин Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Янкина Пелагея

Рождение ребёнка
1932

Сын: Янкин Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Янкина Пелагея

Рождение ребёнка
1934

Сын: Янкин Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Янкина Пелагея

Рождение ребёнка
1936

Сын: Янкин Геннадий Леонтьевич

Мать ребёнка: Янкина Пелагея

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Юрьева Валентина Леонтьевна

Мать ребёнка: Янкина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янкина Пелагея

Смерть
30.01.1973
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