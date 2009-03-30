Эпов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1948

Дата смерти

30.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1948

Отец: Эпов Иван Михайлович

Мать: Эпова (Зайцева) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
30.03.2009

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