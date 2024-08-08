Самофалова Неонила, Неля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самофалов Иван
Рождение ребёнка
1915
Сын: Самофалов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Самофалов Иван
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Самофалова Наташа Ивановна
Отец ребёнка: Самофалов Иван
рано осталось сиротой, на иждивении старшего брата. сначала папа умер, потом мама. ей было 14 лет, когда старший брат Алексей женился на 17-летней Вере
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Самофалов Иван
Смерть
Неизвестно