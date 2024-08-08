Самофалова Неонила, Неля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самофалова Неонила, Неля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самофалов Иван

Рождение ребёнка
1915

Сын: Самофалов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Самофалов Иван

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Самофалова Наташа Ивановна

Отец ребёнка: Самофалов Иван

рано осталось сиротой, на иждивении старшего брата. сначала папа умер, потом мама. ей было 14 лет, когда старший брат Алексей женился на 17-летней Вере
Рождение ребёнка
1928

Сын: Самофалов Петр Иванович

Отец ребёнка: Самофалов Иван

Смерть
Неизвестно

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