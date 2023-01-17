Прасковья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1912
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Михайлин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Михайлин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
01.03.1917
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Михайлин Василий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно