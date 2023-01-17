Прасковья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1912

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Михайлин Василий Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Михайлин Василий Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1917

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Михайлин Василий Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлин Василий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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