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Колесов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Колесов Василий Григорьевич

Мать: Колесова Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Наталия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1875

Дочь: Колесова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
20.09.1880

Сын: Колесов Димитрий Иванович

Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
06.06.1883

Сын: Колесов Федот Иванович

Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
04.01.1886

Дочь: Колесова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
20.05.1889

Сын: Колесов Константин Иванович

Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
18.08.1890

Дочь: Колесова Анфуса Ивановна

Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
17.03.1893

Дочь: Колесова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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