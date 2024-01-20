Колесов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1875
Дочь: Колесова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
20.09.1880
Сын: Колесов Димитрий Иванович
Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
06.06.1883
Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
04.01.1886
Дочь: Колесова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
20.05.1889
Сын: Колесов Константин Иванович
Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
18.08.1890
Дочь: Колесова Анфуса Ивановна
Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
17.03.1893
Дочь: Колесова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Колесова Наталия Георгиевна
Смерть
Неизвестно