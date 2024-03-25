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Зобов Владимир Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Зобова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Зобова Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зобова Антонина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
1994
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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