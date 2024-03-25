Зобов Владимир Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Зобова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Зобова Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зобова Антонина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1994