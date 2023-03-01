Мартинов Иван Мартинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1793 ст.
Отец: Мартин
В документах Смоленской казенной палаты, в материалах IX ревизии податного населения Смоленской губернии, в ревизской сказке от 6 октября 1850 года имеются сведения о крепостных крестьянахдеревни Моса... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Место жительства
06.10.1850 ст.
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Смерть
Неизвестно