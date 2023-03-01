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Мартинов Иван Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793 ст.

Отец: Мартин

Мать: не указана

В документах Смоленской казенной палаты, в материалах IX ревизии податного населения Смоленской губернии, в ревизской сказке от 6 октября 1850 года имеются сведения о крепостных крестьянахдеревни Моса... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Иванов Роман Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
06.10.1850 ст.
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Смерть
Неизвестно
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