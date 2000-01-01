Пикалова (Жуковская) Елена Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуковский Стефан Иванович
Мать: Жуковская Мария
Рождение ребёнка
15.05.1911
Сын: Пикалов Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Пикалов Алексей Семенович
с. Ольговка, Вишневского района, Акмолинской (Целиноградской) области, Казахстан
Рождение ребёнка
1912
Сын: Пикалов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Пикалов Алексей Семенович
г. Уральск, Россия
Рождение ребёнка
08.11.1918
Сын: Пикалов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Пикалов Алексей Семенович
с. Ольговка, Вишневского района, Акмолинской (Целиноградской) области, Казахстан
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Пикалов Алексей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Уральск, Россия
Смерть
Неизвестно