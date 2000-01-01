Пикалова (Жуковская) Елена Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалова (Жуковская) Елена Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуковский Стефан Иванович

Мать: Жуковская Мария

Рождение ребёнка
15.05.1911

Сын: Пикалов Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Пикалов Алексей Семенович

с. Ольговка, Вишневского района, Акмолинской (Целиноградской) области, Казахстан
Рождение ребёнка
1912

Сын: Пикалов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Пикалов Алексей Семенович

г. Уральск, Россия
Рождение ребёнка
08.11.1918

Сын: Пикалов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Пикалов Алексей Семенович

с. Ольговка, Вишневского района, Акмолинской (Целиноградской) области, Казахстан
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пикалов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пикалов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пикалов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Пикалов Алексей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов Алексей Семенович

Место жительства
Неизвестно
г. Уральск, Россия
Смерть
Неизвестно
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